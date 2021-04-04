Дубль Мораеса принёс донецкому «Шахтёру» победу в матче УПЛ с «Ворсклой»

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» принимала донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Ворскла имени Алексея Бутовского» и завершилась со счётом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.

Счёт в матче на 42-й минуте открыл нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес, результативную передачу на него отдал полузащитник Алан Патрик. На 62-й минуте эта связка футболистов вновь сыграла результативно: Патрик отдал, Мораес забил. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Шахтёра».

«Горняки», набрав в 20 турах 42 очка, занимают второе место в турнирной таблице УПЛ. «Ворскла» (31) — на пятом месте. Лидирует в чемпионате Украины киевское «Динамо» (46).