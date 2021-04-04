Онопко: не увидел особых изменений в игре ЦСКА. Все действия такие же, как и были раньше

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал победу московских армейцев в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

«Не заметил у ЦСКА особых изменений по игре: как команда играла раньше, такой футбол мы сегодня и увидели: было вскрытие полуфлангов, активная игра Влашича, подключения Марио… Все действия были такие же, как и раньше. Особой разницы пока не увидел.

Стоит признать — ЦСКА играл с большим преимуществом: хороший контроль мяча, насыщение середины поля. Но надо отдать должное «Тамбову» — сегодня они здорово сопротивлялись.

Для любого тренера дебютная игра — это волнительное событие. Конечно, на лавочке всем тяжело, тем более после паузы… Если брать игру в целом — армейцы заслуженно победили. Да, не было голов с игры, зато были моменты и у Рондона, и у Чалова», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в матче «Тамбова» и ЦСКА было назначено четыре пенальти — это рекордный показатель для одного матча Российской Премьер-Лиги, образованной в 2001 году. Больше одиннадцатиметровых было назначено лишь в матче 1999 года «Ротор» — «Черноморец» (5 пенальти), когда чемпионат России носил название «Высший дивизион».