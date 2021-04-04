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«У Влашича горели глаза». Онопко — об игре хорвата в дебютном матче Олича

«У Влашича горели глаза». Онопко — об игре хорвата в дебютном матче Олича
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко оценил игру полузащитника Николы Влашича под руководством новоиспечённого наставника московского клуба Ивицы Олича.

«Влашич сегодня был агрессивный… Бросалось в глаза, что Никола очень сильно настроен. Мы всё понимаем: пришёл хорватский тренер, он хотел показать все свои лучшие качества. У него по-особенному горели глаза — сегодня он был одним из лучших на поле», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в матче «Тамбова» и ЦСКА было назначено четыре пенальти — это рекордный показатель для одного матча Российской Премьер-Лиги, образованной в 2001 году. Больше одиннадцатиметровых было назначено лишь в матче 1999 года «Ротор» — «Черноморец» (5 пенальти), когда чемпионат России носил название «Высший дивизион».

ЦСКА обыграл «Тамбов». В матче было назначено четыре пенальти
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