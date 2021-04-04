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Кристиан Пулишич рискует пропустить первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «Порту»

Кристиан Пулишич рискует пропустить первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «Порту»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич получил травму во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:5).

«Кристиан сделал ускорение, когда вышел на второй тайм, и сказал, что чувствует, что его подколенное сухожилие не выдержит нагрузки. Поэтому нам пришлось сразу же принять решение о его замене», — приводит слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля Sky Sports.

22-летний американец может пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», который состоится в среду, 7 апреля, в Португалии.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Пулишич в 20 матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу. Лондонский «Челси» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Пулишич, оказавшись самым расторопным на добивании, открыл счёт в матче с «Вест Бромвичем»
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