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«Ростов» забил второй гол и вышел вперёд в матче со «Спартаком»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает московский «Спартак». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

На 32-й минуте «Ростов» вышел вперёд, гол забил Георгий Махатадзе. Айртон ошибся, не сумев выбить мяч из штрафной, но Максименко справился с ударом Полоза в упор. Дмитрий подобрал отскок и выкатил мяч на Махатадзе, который аккуратно пробил в ближний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

До этого матча «Спартак», имея в своём активе 44 очка, занимал 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) занимал 8-е место.