Олич прокомментировал победу в дебютном матче в качестве тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу москвичей в матче с «Тамбовом», который стал дебютным для него в качестве наставника армейцев.

«Я знал, что сегодня не будет легко. Моя команда в полном составе провела тренировку только два дня назад. Было видно, что ребята устали от игр в сборных и от долгой дороги. Но настрой был правильный. Я увидел много хороших моментов. Да, мы не всё реализовали, но самое главное, что взяли три очка. Перед матчем все говорили, что победа уже наша. Но сколько раз более слабые команды отбирали очки у сильных. Теперь надо сконцентрироваться на следующем матче.



Хотел вначале сказать о фанатах. У меня сложилось ощущение, что мы играли дома! Я хочу сказать им, что они молодцы. Для меня важно, что они были сегодня с нами. Болельщики стали нашим двенадцатым игроком. Баннер в мою честь? Для меня это очень эмоциональный момент. Очень рад, что мы выиграли после двух поражений, и что они это видели», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.