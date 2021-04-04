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Олич: травма Магнуссона оказалась серьёзной

Олич: травма Магнуссона оказалась серьёзной
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал травму защитника армейцев Хёрдура Магнуссона в матче с «Тамбовом» (2:1).

«Сказалась ли на качестве игры пауза на сборные? Да, к сожалению. У нас ещё случилась травма. Магнуссон сыграл за сборную, в пятницу немного потренировался и теперь травмировался. По моей информации, повреждение оказалось серьёзным. Очень жалко, что потеряли такого важного игрока для нас.

Почему выбор пал на Бохинена, а не на Облякова? Он тренировался с первого дня, когда я приехал. Мне Бохинен очень понравился, как работал на занятиях. Эмиль провел отличную игру, на него можно рассчитывать», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.

Хёрдур Магнуссон получил травму во втором тайме матча с «Тамбовом». Исландского защитника унесли с поля на носилках.

Защитника ЦСКА Магнуссона унесли с поля на носилках в матче с «Тамбовом»
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