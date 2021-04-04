Глупейший «обрез» защиты «Астон Виллы» привёл к голу Александра Митровича. Видео

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» принимает «Фулхэм». Идёт 75-я минута, счёт 1:0 в пользу гостей.



На 61-й минуте защитник хозяев Эзри Конса покатил мяч назад, на капитана «львов» Тайрона Мингса, который хотел выполнить передачу своему вратарю, но получился ужасный «обрез». Побежавший к штрафной нападающий «Фулхэма» Александр Митрович легко перехватил мяч, обыграл выскочившего навстречу Дамиана Мартинеса и пробил низом в уже пустые ворота.

Видео гола Александра Митровича

«Астон Вилла» в 28 матчах набрала 41 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (26) — в зоне вылета, на 18-м месте, отставая от спасительного, 17-го места, на 3 очка.