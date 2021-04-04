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В «Знамени Труда» назвали причину смерти 18-летнего футболиста

В «Знамени Труда» назвали причину смерти 18-летнего футболиста
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

В подмосковном «Знамени Труда» подтвердили, что футболист молодёжной команды скончался во время матча.

«Да, это правда. Предварительно, аневризма, разрыв сосуда в головном мозге», — цитирует телеканал «360» представителя клуба.

Сообщалось, что футболист молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров сегодня, 4 апреля, умер во время матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве. Игроку стало плохо во время встречи, и он скончался на месте. Погибшему футболисту было 18 лет.

Напомним, в июле на одной из тренировок «Знамени Труда» произошёл другой несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, футболист попал в реанимацию. Спустя несколько дней Заборовского выписали из больницы

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