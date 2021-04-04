«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: Погба, Кавани, Фернандеш — в старте. Де Хеа — в запасе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Фред, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд, Кавани.
Запасные: де Хеа, Уильямс, Туанзебе, ван де Бек, Мактоминай, Матич, Джеймс, Траоре.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Модер, Велтман, Лаллана, Биссума, Троссард, Гросс, Уэлбек, Мопе.
Запасные: Стил, Карбовник, Мак Аллистер, Проппер, Альсате, Искьердо, Кайседо, Джаханбакш, Зачири.
Манкунианцы в 29 матчах набрали 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 17 очков (имея два матча в запасе). «Чайки» (32) — на 16-м месте.
В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» со счётом 3:2.
- 4 апреля 2021
-
22:06
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:26
-
21:12
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:21
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:42
-
19:37
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:16
-
19:13
-
19:11
-
19:06