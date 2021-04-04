«Вы играете с фактами, я — в футбол». Промес вышел на интервью в футболке с посланием

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает московский «Спартак». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, к середине второго тайма счёт на табло — 2:3.

В перерыве матча нападающий «Спартака» Квинси Промес вышел в зону флеш-интервью в футболке с надписью «Вы играете с фактами, я играю в футбол».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

До этого матча «Спартак», имея в своём активе 44 очка, занимал 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) занимал 8-е место.