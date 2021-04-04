Игроки «Валенсии» ушли с поля из-за расистского оскорбления со стороны футболиста «Кадиса»

Футболисты «Валенсии» ушли с поля в первом тайме матча с «Кадисом» из-за расистского оскорбления в адрес Муктара Дьякаби, сообщает Marca.

На 36-й минуте после столкновения с защитником «Кадиса» Калой игрок «Валенсии» пошёл выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. По предварительной информации, Кала назвал Дьякаби «чёрным дерьмом». После дискуссий между игроками и главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1.

Встреча проходит на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Ассистенты — Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео. Резервный арбитр — Антонио Альберола Рохас.