Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Валенсии» ушли с поля из-за расистского оскорбления со стороны футболиста «Кадиса»

Игроки «Валенсии» ушли с поля из-за расистского оскорбления со стороны футболиста «Кадиса»
Футбол / Испания 0

Футболисты «Валенсии» ушли с поля в первом тайме матча с «Кадисом» из-за расистского оскорбления в адрес Муктара Дьякаби, сообщает Marca.

На 36-й минуте после столкновения с защитником «Кадиса» Калой игрок «Валенсии» пошёл выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. По предварительной информации, Кала назвал Дьякаби «чёрным дерьмом». После дискуссий между игроками и главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1.

Встреча проходит на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Ассистенты — Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео. Резервный арбитр — Антонио Альберола Рохас.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021