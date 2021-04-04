«Спартак» обыграл «Ростов» благодаря дублю Соболева и голу Мозеса

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, ассистировал ему Наиль Умяров. На 27-й минуте «Ростов» сравнял счёт благодаря автоголу защитника «Спартака» Павла Маслова. Уже спустя пять минут команда Валерия Карпина вышла вперёд, мяч забил Георгий Махатадзе. Но перед перерывом «Спартак» сравнял счёт, гол в раздевалку забил Александр Соболев.

Второй тайм получился менее результативным. На 58-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев оформил дубль, забив победный гол «Спартака». Темп игры остался достаточно высоким, команды создали ещё несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную победу «Спартака».

«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте.