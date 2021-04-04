Оскорблённый игроком «Кадиса» Дьякаби попросил «Валенсию» вернуться на поле

Футболисты «Валенсии» вернулись на поле в матче с «Кадисом», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Игроки команды покидали поле после расистского оскорбления в адрес Муктара Дьякаби.

Матч был возобновлён спустя несколько минут после инцидента. Игроки «Валенсии» вернулись на поле без Дьякаби, вместо которого вышел Уго Гильямон. В «Валенсии» сообщили, что сам Дьякаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле.

На 36-й минуте после столкновения с защитником «Кадиса» Калой игрок «Валенсии» пошёл выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. По предварительной информации, Кала назвал Дьякаби «чёрным дерьмом». После дискуссий между игроками и главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1.