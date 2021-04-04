Оскорблённый игроком «Кадиса» Дьякаби попросил «Валенсию» вернуться на поле

Футболисты «Валенсии» вернулись на поле в матче с «Кадисом», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Игроки команды покидали поле после расистского оскорбления в адрес Муктара Дьякаби.
Матч был возобновлён спустя несколько минут после инцидента. Игроки «Валенсии» вернулись на поле без Дьякаби, вместо которого вышел Уго Гильямон. В «Валенсии» сообщили, что сам Дьякаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле.
На 36-й минуте после столкновения с защитником «Кадиса» Калой игрок «Валенсии» пошёл выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. По предварительной информации, Кала назвал Дьякаби «чёрным дерьмом». После дискуссий между игроками и главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1.
- 4 апреля 2021
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:26
-
21:12
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:21
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:42
-
19:37
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:16
-
19:13
-
19:11