Леонид Федун: рад, что «Спартак» сделал мне подарок на день рождения, победив «Ростов»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).
«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», — приводит слова Федуна Sport24.
Встреча «Спартака» и «Ростова» проходила на стадионе «Ростов Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В составе красно-белых голы забивали Виктор Мозес и Александр Соболев (дубль).
Завтра, 5 апреля, Леониду Федуну исполнится 65 лет. «Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте.
«Спартак» обыграл «Ростов» благодаря дублю Соболева и голу Мозеса
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