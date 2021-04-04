Мостовой: я бы не сказал, что «Спартак» Тедеско сильнее команды Карреры

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче с «Ростовом» (3:2).
«В течение игры всегда было ощущение, что «Спартак» сильнее, не говоря уже о классе игроков. Все игроки москвичей выглядели мастеровитее игроков «Ростова». Понятное дело, что команда Карпина перестраивается, много молодых. Но даже при счёте 2:1 было видно, что «Спартак» не проиграет. «Ростову» стоит отдать должное: бились, потели и боролись, но класс берёт своё.
Завтра есть надежда на то, что «Химки» отберут очки у «Зенита». Если так случится – всё начнётся заново. Если бы «Спартак» проиграл, о чем бы говорили? А сейчас есть повод покричать, пошуметь и пообсуждать. Вся ситуация с чемпионской гонкой – на пользу.
Я бы не сказал, что этот «Спартак» Тедеско сильнее команды Карреры. В команде итальянца-то и не было особой чемпионской игры. Да и вообще, это понятие растяжимое, «Барселона», когда всех громила и всем закидывала – вот это чемпионская игра. Если мы вспомним тот чемпионат, очень много голов было на последних минутах. То удары сумасшедшие, то ещё что-нибудь. Сейчас есть какие-то показатели, но не более», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 4 апреля 2021
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