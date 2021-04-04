«Ну что Соболев сделал?» Карпин ответил журналисту на вопрос об игре обороны «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал проигрыш в матче со «Спартаком» (2:3).

«Довольны ли игрой? В целом, да. К чему готовились – делали. Обидно проигрывать, ещё и когда залетают такие голы. Ребята молодцы, могу поблагодарить. После гола Соболева во втором тайме был ключевой момент? Нет, это было до этого. Минут на 10 отдали инициативу.



Показалось, что во втором тайме команда не выдержала темп, который задала в первом тайме? Если вам показалось, то может быть. Мне так не показалось. Выдержали 90 минут. Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали – в этом была проблема.



Соболев забил два мяча, у «Ростова» не было защитников центральных? Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что ещё? Что-то видели ещё?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.