Карпин: по сравнению с первым кругом «Спартак» стал играть в более простой футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал проигрыш в матче со «Спартаком» (2:3).

«На кону для команды — борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше. Главное, не терять очки. Когда готовились к „Спартаку“, отметили, что они играют не вычурно. Что изменилось в игре „Спартака“ после первого круга? Стали играть чуть по-другому, в более простой футбол. Почему не удержали преимущество в счёте хотя бы до перерыва? Потому что пропустили гол.

Сдержали Промеса, но не смогли сдержать Соболева, так как акцент делали на Квинси? Акцент делался на всём «Спартаке». «Ростов» получил несколько острых атак после своих угловых? Не помню, когда пропускали из-за этого. Сегодня был всему виной рикошет.



Понятно, что Хашимото не был готов на 100%. Те минуты, которые отыграл в первом тайме,– достойно. Во втором подустал, поле было мягкое. Вернулся – уже хорошо. Почему сегодня играл Алеесами? Потому что он более свежий», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.