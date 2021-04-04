Рианчо — о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» должен бояться «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением по поводу амбиций красно-белых в чемпионской гонке.
«К сожалению, на данный момент мало смотрю футбол. Но я не мог не следить за игрой «Спартака». Выездная победа над «Ростовом» Карпина — отличный результат!
У «Спартака» очень хорошие шансы на титул. Видел календарь красно-белых, команде Тедеско по силам догнать и перегнать «Зенит». Соперники из Санкт-Петербурга должны бояться «Спартак». Гонка за чемпионство только начинается! Самое главное, набирать очки в каждой игре», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) — на 1-м месте в таблице РПЛ.
- 4 апреля 2021
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