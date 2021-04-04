Дэнни Уэлбек забил в ворота родной команды, открыв счёт в матче «МЮ» — «Брайтон». Видео

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит заключительным матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Идёт 30-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу гостей.



На 13-й минуте большой привет центральным защитникам «Юнайтед» передал нападающий «чаек» Дэнни Уэлбек, который среагировал на подачу Ниля Мопе и с линии вратарской со второй попытки головой переправил мяч в сетку ворот Дина Хендерсона.

Видео гола Дэнни Уэлбека

Уэлбек является уроженцем Манчестера и воспитанником академии «красных дьяволов». За основную команду «МЮ» 30-летний англичанин в период с 2008 по 2014 год провёл в АПЛ 92 матча и забил 20 мячей.

Манкунианцы в 29 матчах набрали 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 17 очков (имея два матча в запасе). «Чайки» (32) — на 16-м месте.



В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» со счётом 3:2.