Мостовой: не будет обидно, если Тедеско всё-таки уйдёт — о нём все забудут через неделю

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с возможным уходом главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Когда Тедеско заныл, объявил и сказал об уходе, я был единственный кто сказал о том, что это хитрый ход. Сейчас всё успокоится, купят одного-двух футболистов, выиграет три-четыре игры, и все начнут кричать: «ой какой сумасшедший, здоровский, давайте его оставим». Сейчас многие уже задаются вопросом о том, а останется ли он. Если человек сказал, что он уходит – он должен уходить. Тем более, такое место пусто не бывает, кого-нибудь да найдут.



Исходя из последних результатов не будет обидно если, он всё-таки уйдёт. Про Тедеско все забудут через неделю. Когда был Каррера кто-нибудь слышал про него? Я слышал про Мюллера, Эффенберга, Клинсманна и так далее, но про Тедеско я никогда не слышал. Простой пример – Виллаш-Боаш, кто это? Никто так и не сказал. Да, он тренер самого известного агента, протеже Моуринью. Но он ушёл из «Зенита», и про него все забыли. А он с питерцами чемпионство брал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.