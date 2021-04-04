Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Челси» устроили перепалку на тренировке

Игроки «Челси» устроили перепалку на тренировке
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер был выгнан с воскресной тренировки синих после того, как устроил перепалку с вратарём Кепой Аррисабалагой.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Daily Telegraph, защитник сборной Германии был отстранён от занятия с командой и отправлен в раздевалку после «горячего спора», за которым последовала эскалация, приведшая к совместным толчкам обоих сторон конфликта. Конфликт произошёл во время двусторонки, когда Рюдигер влетел в Кепу в подкате. Однако, как сообщается, Антонио уже принёс извинения запасному голкиперу «Челси».

Источник утверждает, что сегодняшняя тренировка подопечных Томаса Тухеля проходила в накалённой атмосфере после разгромного поражения лондонцев в матче 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:5). Интересно, что и Рюдигер, и Аррисабалага провели этот матч на скамейке запасных.

Синие готовятся к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», который состоится в среду, 7 апреля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Условным хозяином этой встречи будет португальский клуб. Ответный матч пройдёт во вторник, 13 апреля, там же, в Севилье.

Лондонский «Челси» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

«Челси» накажет болельщиков, оскорбивших игрока «Вест Бромвича»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021