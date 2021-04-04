Игроки «Челси» устроили перепалку на тренировке

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер был выгнан с воскресной тренировки синих после того, как устроил перепалку с вратарём Кепой Аррисабалагой.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Daily Telegraph, защитник сборной Германии был отстранён от занятия с командой и отправлен в раздевалку после «горячего спора», за которым последовала эскалация, приведшая к совместным толчкам обоих сторон конфликта. Конфликт произошёл во время двусторонки, когда Рюдигер влетел в Кепу в подкате. Однако, как сообщается, Антонио уже принёс извинения запасному голкиперу «Челси».
Источник утверждает, что сегодняшняя тренировка подопечных Томаса Тухеля проходила в накалённой атмосфере после разгромного поражения лондонцев в матче 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:5). Интересно, что и Рюдигер, и Аррисабалага провели этот матч на скамейке запасных.
Синие готовятся к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», который состоится в среду, 7 апреля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Условным хозяином этой встречи будет португальский клуб. Ответный матч пройдёт во вторник, 13 апреля, там же, в Севилье.
Лондонский «Челси» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 4 апреля 2021
-
23:40
-
23:30
-
23:24
-
23:04
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:26
-
21:12
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:42
-
20:37
-
20:31
-
20:27
-
20:25