Игроки «Челси» устроили перепалку на тренировке

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер был выгнан с воскресной тренировки синих после того, как устроил перепалку с вратарём Кепой Аррисабалагой.



Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Daily Telegraph, защитник сборной Германии был отстранён от занятия с командой и отправлен в раздевалку после «горячего спора», за которым последовала эскалация, приведшая к совместным толчкам обоих сторон конфликта. Конфликт произошёл во время двусторонки, когда Рюдигер влетел в Кепу в подкате. Однако, как сообщается, Антонио уже принёс извинения запасному голкиперу «Челси».



Источник утверждает, что сегодняшняя тренировка подопечных Томаса Тухеля проходила в накалённой атмосфере после разгромного поражения лондонцев в матче 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:5). Интересно, что и Рюдигер, и Аррисабалага провели этот матч на скамейке запасных.



Синие готовятся к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», который состоится в среду, 7 апреля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Условным хозяином этой встречи будет португальский клуб. Ответный матч пройдёт во вторник, 13 апреля, там же, в Севилье.



Лондонский «Челси» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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