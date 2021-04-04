Мележиков: на сегодняшний день решение Тедеско — бесповоротное. Ищем нового тренера

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу красно-белых в матче с «Ростовом» (3:2) и высказался о ситуации с Доменико Тедеско.

«Игра в целом понравилась, она была напряжённая. Выиграли позитивно. Команду я поздравил, поздравления Леониду Арнольдовичу передал. Было видно, что все нервничают по ходу игры, в том числе и я. Особенно переживал за счёт, за то, что команда иногда подседала. Положительных моментов всё-таки больше, у нас был хороший прессинг.



Футболка с надписью „Милано“? Это не намёк на тренера, просто такая надпись, жена купила. Мы разговаривали с Тедеско, и он стоит на своём. Мы готовы говорить, но на сегодняшний день его решение бесповоротное. Мы находимся в тех условиях, которые есть. На сегодняшний день мы занимаемся подбором нового тренера, но при этом мы доверяем Тедеско. Если будет желание со стороны Доменико — мы будем к этому готовы.



У нас есть более-менее осознанный выбор в ближайшее время можно и вступить в переговоры. У нас были контакты с некоторыми кандидатами. Нельзя основываться только на скаутинге и иметь лишь список, нужно переходить к обсуждению условий. Мы движемся в этом направлении.



Не знаю, насколько корректно убить Тедеско деньгами, но зачем это надо? Прежде всего должно быть желание. Будет — будем обсуждать в разумных пределах. Не будет — мы его будем поддерживать до конца. Если снова изъявит желание уйти по окончании сезона — мы сделаем это красиво.



Что касается Мозеса, решение по нему зависит немножко не от нас. Он хороший игрок, я бы сказал топ-уровня. Лично у меня ощущение спокойствия, когда он на поле. По игровым качествам и моментам его оценивать будет всё-таки тренер и специалисты. Если говорить об арендном соглашении, там есть определённые условия. При наступлении определённых обстоятельств, которые прописаны в этом арендном соглашении, — у нас идёт автоматическое продление», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.