Антони Марсьяль может пропустить остаток сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии нападающего манкунианцев Антони Марсьяля, травмировавшего колено в отборочном матче чемпионата мира – 2022 между сборными Франции и Казахстана (2:0).
«То, что мы можем потерять Марсьяля до конца сезона, сильно разочаровывает, особенно если учесть тот факт, что из стана французской сборной поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось. Теперь же мы видим, что всё плохо», – приводит слова Сульшера Manchester Evening News.
Марсьяль рискует пропустить не только окончание сезона-2020/2021, но и Евро-2020.
В нынешнем сезоне Антони Марсьяль принял участие в 22 встречах в английской Премьер-лиге, в которых отметился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами. На его счету также 5 матчей и 2 гола на групповой стадии Лиги чемпионов.
- 4 апреля 2021
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