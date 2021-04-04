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Хавбек «Ростова» Махатадзе: что не получилось в матче со «Спартаком»? Вообще не понимаю

Хавбек «Ростова» Махатадзе: что не получилось в матче со «Спартаком»? Вообще не понимаю
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе прокомментировал свой дебютный гол за ростовскую команду в матче со «Спартаком» (2:3).

«Что сегодня не получилось у команды? Вообще не понимаю. Думаю, мы проиграли много единоборств и подборов. Из-за этого и пропустили голы.

Не передать словами, насколько было приятно забить первый гол за „Ростов“. Но при этом мы проиграли матч. Это главное, а не гол. Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за такую шикарную поддержку. Мы слышали их на поле, надеюсь, что в следующих матчах нас будут поддерживать также, а мы сделаем всё для победы», — передаёт слова Махатадзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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