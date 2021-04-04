В «Спартаке» прокомментировали иск акционера клуба по выплатам Газизову

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал разбирательство с АО «Капитальные активы», которое является акционером клуба.



«Выплаты Газизову? На данный момент мы находимся в споре. Один из акционеров «Спартака» подал иск, сейчас мы с ним разбираемся. Недовольство принятым решением одного из акционеров вылилось в определённый аудит. Будем находиться в судебном процессе.



Финансовый директор был уволен ещё и потому, что был аудит? Нет. К финансовому директору нет никаких претензий, мы хорошо расстались. Леонид Арнольдович тоже принимал участие в условиях расставания. Точно знаю, что нет никаких претензий со стороны акционеров. Это обычная рокировка кадров. Сейчас у нас идёт передача дел, она проходит абсолютно позитивно. Новый финансовый директор принимает дела. Кто это — не буду называть фамилию. Это человек из финансовых сфер», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к московскому «Спартаку». Первое заседание по делу пройдёт 22 апреля. Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Подробности претензий не уточняются. Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын и вице-президент компании Леонид Федун, который также является владельцем «Спартака». Сообщалось, что иск акционера «Спартака» АО «Капитальные активы» к клубу и бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову связан с выплатой менеджеру выходного пособия.