Соболев: после сборной тяжёло играть за клуб в плане эмоций

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свою игру и победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).
«Тихонов всегда смеялся надо мной, потому что никто не ожидает, а я раз, и забил. Не могу сказать, что сегодня были яркие голы, но важные. Тогда за «Крылья» забил победный, сегодня тоже – всё супер.
Если говорить по-честному, когда приезжаешь после сборной, тяжеловато в плане эмоций. Сборная всегда так влияет. Когда выходишь на игру – нужно вытаскивать их из себя. Первые 10-15 минут сегодня бегал на автомате, а потом уже завёлся и нашёл в себе эмоции и силы, играл.
Что касается двух пропущенных голов, я не могу сказать, что у нас были нервы и неготовность. Мы играли против «Ростова», хорошая команда, которая играла дома и забила нам два мяча. Хорошо, что смогли сравнять и уйти с равным счётом. Я знал, что сможем ещё забить и победить.
Леонид Фёдорович (прим. — Трахтенберг.) мне многое сказал, переосмыслил свою игру маленько и немножко по-другому действую. Это приносит свои плоды», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 4 апреля 2021
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