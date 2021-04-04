«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в матче «Брайтоном»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительным матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 13-й минуте нападающий «чаек» Дэнни Уэлбек среагировал на подачу Ниля Мопе, опередил обоих центральных защитников «МЮ» и с линии вратарской со второй попытки головой переправил мяч в сетку ворот Дина Хендерсона.

Видео гола Дэнни Уэлбека

Манкунианцы отыгрались на 62-й минуте — Бруну Фернандеш разогнал атаку по центру, далее своевременно освободился от мяча, сделав передачу в штрафную, а Маркус Рашфорд аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.

Видео гола Маркуса Рашфорда

Победу «МЮ» на 83-й минуте принёс вингер Мэйсон Гринвуд, ударом головой замкнувший полупрострел-полуудар в исполнении Поля Погба.

Видео гола Мэйсона Гринвуда

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 30 матчах набрали 60 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков (имея матч в запасе). «Брайтон» (32) — на 16-м месте.