«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в матче «Брайтоном»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительным матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 13-й минуте нападающий «чаек» Дэнни Уэлбек среагировал на подачу Ниля Мопе, опередил обоих центральных защитников «МЮ» и с линии вратарской со второй попытки головой переправил мяч в сетку ворот Дина Хендерсона.
Манкунианцы отыгрались на 62-й минуте — Бруну Фернандеш разогнал атаку по центру, далее своевременно освободился от мяча, сделав передачу в штрафную, а Маркус Рашфорд аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.
Победу «МЮ» на 83-й минуте принёс вингер Мэйсон Гринвуд, ударом головой замкнувший полупрострел-полуудар в исполнении Поля Погба.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 30 матчах набрали 60 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков (имея матч в запасе). «Брайтон» (32) — на 16-м месте.
- 4 апреля 2021
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