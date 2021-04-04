Киевское «Динамо» на 90-й минуте вырвало победу в матче с «Александрией»

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» принимала киевское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ника» в Александрии и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Кривушкиным.
«Александрия» забила быстрый гол на 14-й минуте, его автором стал Артём Ситало. На 35-й минуте «Динамо» сравняло счёт с пенальти, который реализовал Николай Шапаренко. Во втором тайме «Александрия» массировано защищалась, а «Динамо» пыталось пробить оборонительные редуты соперника. Получилось это сделать лишь на 90-й минуте — победный гол киевлян забил Жерсон Родригеш.
«Динамо», набрав в 20 турах 49 очков, занимают первое место в турнирной таблице УПЛ. Ближайший преследователь, донецкий «Шахтёр», имеет в своём активе 42 очка. «Александрия» (26) — на седьмом месте.
- 4 апреля 2021
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