Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Киевское «Динамо» на 90-й минуте вырвало победу в матче с «Александрией»

Киевское «Динамо» на 90-й минуте вырвало победу в матче с «Александрией»
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» принимала киевское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ника» в Александрии и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Кривушкиным.

«Александрия» забила быстрый гол на 14-й минуте, его автором стал Артём Ситало. На 35-й минуте «Динамо» сравняло счёт с пенальти, который реализовал Николай Шапаренко. Во втором тайме «Александрия» массировано защищалась, а «Динамо» пыталось пробить оборонительные редуты соперника. Получилось это сделать лишь на 90-й минуте — победный гол киевлян забил Жерсон Родригеш.

«Динамо», набрав в 20 турах 49 очков, занимают первое место в турнирной таблице УПЛ. Ближайший преследователь, донецкий «Шахтёр», имеет в своём активе 42 очка. «Александрия» (26) — на седьмом месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 20-й тур
04 апреля 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Александрия
Александрия
Окончен
1 : 2
Динамо К
Киев
1:0 Ситало – 14'   1:1 Шапаренко – 35' (пен)   1:2 Родригеш – 90'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021