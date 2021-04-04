«Сегодня печальный день для футбола». Заявление «Валенсии» о расизме в матче с «Кадисом»

«Валенсия» опубликовала заявление по инциденту с расистским оскорблением защитника Муктара Дьякаби в матче с «Кадисом» (1:2).

«1. Муктар Дьякаби сегодня стал ещё одной жертвой расизма в футболе.

2. После невыносимого расистского оскорбления мы всё равно получили жёлтую карточку за протест.

3. Мы гордимся поддержкой, которую Дьякаби получил от своих товарищей по команде, решивших покинуть поле в полном составе.

4. Надеемся, что этот инцидент будет расследован.

5. К нашему разочарованию, никакое решение по инциденту принято не было.

6. Клуб ни в коем случае не призывал своих игроков возвращаться на поле. Судья сообщил игрокам о возможных последствиях невозвращения на поле. Игроки, вынужденные играть под угрозой штрафных санкций после расистских оскорблений и жёлтой карточки Дьякаби, решили вернуться на игровое поле.

7. Дьякаби попросил своих товарищей по команде выйти на поле и сражаться. Его партнёры уважают его решение.

8. То, что произошло сегодня, больше никогда не должно повториться в футболе.

9. „Валенсия“ выступает против расизма и полностью поддерживает Дьякаби. Сегодня печальный день для нашего спорта.

10. Да, мы проиграли сегодня, но это был не матч. Сегодня был утерян дух футбола и спорта», — говорится в заявлении клуба.

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» переиграл «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 2:1.



На 36-й минуте после столкновения с Калой игрок «Валенсии» Муктар Дьякаби пошёл выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. После дискуссий между игроками и главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1. Через несколько минут ее футболисты вернулись на поле в матче с «Кадисом». В «Валенсии» сообщили, что Дьякаби попросил своих товарищей по команде возобновить игру. Сам он на поле не вернулся и был заменён.