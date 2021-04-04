Лидирующий в Примере «Атлетико» проиграл «Севилье»

В матче 29-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» проиграл «Севилье». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 8-й минуте нападающий «Севильи» Лукас Окампос не реализовал пенальти. На 70-й минуте защитник севильской команды Маркос Акунья открыл счёт, ему ассистировал Хесус Навас.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Виктор Перес Пераса.

«Атлетико», набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (58) находится на четвёртом месте. Второе место в таблице занимает мадридский «Реал» (63), третье — «Барселона», у которой есть матч в запасе.