Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лидирующий в Примере «Атлетико» проиграл «Севилье»

Лидирующий в Примере «Атлетико» проиграл «Севилье»
Футбол / Испания 0

В матче 29-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» проиграл «Севилье». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 8-й минуте нападающий «Севильи» Лукас Окампос не реализовал пенальти. На 70-й минуте защитник севильской команды Маркос Акунья открыл счёт, ему ассистировал Хесус Навас.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Виктор Перес Пераса.

«Атлетико», набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (58) находится на четвёртом месте. Второе место в таблице занимает мадридский «Реал» (63), третье — «Барселона», у которой есть матч в запасе.

Испания - Примера. 29-й тур
04 апреля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Акунья – 70'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021