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«Марсель» обыграл «Дижон», Пайет отдал две голевые передачи

«Марсель» обыграл «Дижон», Пайет отдал две голевые передачи
Футбол / Франция 0

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Дижон». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:0.

В конце первого тайма счёт открыл защитник хозяев Леонардо Балерди, ему ассистировал полузащитник Димитри Пайет. На 79-й минуте защитник Альваро Гонсалес удвоил преимущество «Марселя», голевую передачу
снова отдал Димитри Пайет.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Ассистенты — Гийом Дебар и Фредерик Акетт. Резервный арбитр — Абделатиф Херраджи.

«Марсель» в 31 матче набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (15) находится на последнем, 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Лилль» (66).

Франция - Лига 1. 31-й тур
04 апреля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 0
Дижон
Дижон
1:0 Балерди – 45+1'   2:0 Гонсалес – 79'
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