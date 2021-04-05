«Марсель» обыграл «Дижон», Пайет отдал две голевые передачи
В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Дижон». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:0.
В конце первого тайма счёт открыл защитник хозяев Леонардо Балерди, ему ассистировал полузащитник Димитри Пайет. На 79-й минуте защитник Альваро Гонсалес удвоил преимущество «Марселя», голевую передачу
снова отдал Димитри Пайет.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Ассистенты — Гийом Дебар и Фредерик Акетт. Резервный арбитр — Абделатиф Херраджи.
«Марсель» в 31 матче набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (15) находится на последнем, 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Лилль» (66).
Рекомендуем вам
- 5 апреля 2021
-
00:59
-
00:44
-
00:34
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:30
-
23:24
-
23:04
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам