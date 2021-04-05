«Марсель» обыграл «Дижон», Пайет отдал две голевые передачи

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Дижон». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:0.

В конце первого тайма счёт открыл защитник хозяев Леонардо Балерди, ему ассистировал полузащитник Димитри Пайет. На 79-й минуте защитник Альваро Гонсалес удвоил преимущество «Марселя», голевую передачу

снова отдал Димитри Пайет.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Ассистенты — Гийом Дебар и Фредерик Акетт. Резервный арбитр — Абделатиф Херраджи.

«Марсель» в 31 матче набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (15) находится на последнем, 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Лилль» (66).