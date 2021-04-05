Маслов забивал своим, Соболев спасал, Карпин раздавал стиль. Фото победы «Спартака»

4 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Доменико Тедеско.



Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал проигрыш в этом матче.



«На кону для команды — борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше. Главное — не терять очки. Когда готовились к «Спартаку», отметили, что они играют не вычурно. Что изменилось в игре «Спартака» после первого круга? Стали играть чуть по-другому, в более простой футбол. Почему не удержали преимущество в счёте хотя бы до перерыва? Потому что пропустили гол.



Сдержали Промеса, но не смогли сдержать Соболева, так как акцент делали на Квинси? Акцент делался на всём «Спартаке». «Ростов» получил несколько острых атак после своих угловых? Не помню, когда пропускали из-за этого. Сегодня всему виной был рикошет.



Понятно, что Хасимото не был готов на 100%. Те минуты, которые отыграл в первом тайме,– достойно. Во втором подустал, поле было мягкое. Вернулся – уже хорошо. Почему сегодня играл Алеесами? Потому что он более свежий», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Артёма Гусева.