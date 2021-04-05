Маркиньос — удалившему Неймара судье: ваше шоу удалось

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос после удаления форварда Неймара в матче с «Лиллем» (0:1) язвительно прокомментировал решение арбитра Бенуа Бастьена, сообщает Get French Football News.

«Ваше шоу удалось», — сказал Маркиньос Бастьену.

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» проиграл «Лиллю». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 0:1.



На 20-й минуте счёт открыл нападающий Джонатан Дэвид, ему ассистировал Нанитамо Иконе. На 90-й минуте форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар получил вторую жёлтую карточку за стычку с защитником «Лилля» Тьягу Джало и покинул поле. Затем судья уравнял составы — был удалён сам Джало.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты — Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный арбитр — Микаэль Лесаж.



«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (63) опустился на второе место.