Игрок «Валенсии» Дьякаби – судье: футболист «Кадиса» назвал меня дерьмовым негром

Матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» принимал на своём поле «Валенсию» (2:1), был ознаменован резонансным расистским скандалом, в результате которого игроки гостей на некоторое время покинули поле. Издание Marca сообщает подробности этого эпизода, которые были отражены арбитром встречи в протоколе игры.

«На 29-й минуте я прервал игру из-за словесной перепалки между игроками обеих команд. Игрок «Валенсии» Муктар Дьякаби, до этого уже получивший выговор за споры с соперником, дословно сообщил мне: «Он назвал меня дерьмовым негром», указывая на игрока «Кадиса» под номером 16. Однако, этот факт не был замечен ни одним из членов судейской бригады.

Через несколько секунд футболисты «Валенсии» решили покинуть поле. Матч был временно приостановлен. Обе команды вернулись в свои раздевалки. После нескольких минут обсуждений делегат «Валенсии» в присутствии представителя «Кадиса» сообщил нам, что они решили заменить Муктара Дьякаби и продолжить матч. Было решено дать обеим командам 5 минут на разминку во избежание травм. Игра возобновилась через 24 минуты после её остановки и с тех пор развивалась в обычном режиме», — сообщается в протоколе встречи.