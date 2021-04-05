Ди Мария: было бы замечательно стать когда-нибудь одноклубником Месси

33-летний аргентинский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси, выступающим за «Барселону».
«На протяжении всей моей карьеры, исходя из всего, что я видел, я думаю, что Лео с другой планеты. Было бы замечательно когда-нибудь стать его одноклубником. Сейчас он игрок «Барселоны», у него есть действующий контракт. Посмотрим, что будет в будущем.
Я много общаюсь с ним и всегда говорю ему, что главное — это его счастье и благополучие его семьи. Трудно сказать что-либо другое», — приводит слова Ди Марии Goal.
В текущем сезоне Ди Мария принял участие в 31 встрече за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Его соглашение с клубом из Парижа рассчитано до лета 2022 года.
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