Волевая победа «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брайтоном». Видеообзор

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд. За «Брайтон» забил Дэнни Уэлбек.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 30 матчах набрали 60 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков (имея матч в запасе). «Брайтон», в свою очередь, набрав 32 очка, находится на 16-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэм Хотспур», а «Брайтон» проведёт матч с «Эвертоном».
- 5 апреля 2021
-
05:26
-
04:42
-
03:25
-
02:54
-
02:16
-
01:58
-
01:33
-
00:59
-
00:44
-
00:34
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:30
-
23:24
-
23:04
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:06