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Волевая победа «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брайтоном». Видеообзор

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд. За «Брайтон» забил Дэнни Уэлбек.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 30 матчах набрали 60 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков (имея матч в запасе). «Брайтон», в свою очередь, набрав 32 очка, находится на 16-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэм Хотспур», а «Брайтон» проведёт матч с «Эвертоном».