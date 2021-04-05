«Ростов» — «Спартак». Видеообзор результативного матча РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В составе победителей дубль оформил Александр Соболев и ещё один гол в свой актив записал Виктор Мозес. За «Ростов» забивали Георгий Махатадзе и игрок «Спартака» Павел Маслов, который срезал мяч в собственные ворота.
Видеообзор матча «Ростов» — «Спартак».
«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов», в свою очередь, набрав 37 очков, находится на 8-м месте.
В следующем туре «Ростов» встретится с «Рубином», а «Спартак» проведёт матч с «Локомотивом».
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