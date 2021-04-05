Девушка умершего 18-летнего игрока «Знамени Труда» обратилась к возлюбленному

Ангелина Мжельская, девушка умершего 18-летнего футболиста «Знамени Труда» Никиты Сидорова, обратилась к возлюбленному.

«Мой маленький, я тебя очень люблю. Будь всегда рядом. Самый-самый. Всё будет замечательно», — написала девушка в своём «Инстаграме».

Сообщалось, что футболист молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров 4 апреля умер во время матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве. Игроку стало плохо во время встречи, и он скончался на месте. Футболисту было 18 лет.

В клубе сообщили, что предварительной причиной смерти стал разрыв сосуда в головном мозге.

Напомним, в июле на одной из тренировок «Знамени Труда» произошёл другой несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, футболист попал в реанимацию. Спустя несколько дней Заборовского выписали из больницы.