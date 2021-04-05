Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче Примеры с «Севильей»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 29-го тура испанской Примеры с «Севильей» (0:1).
«Соревноваться в чемпионате Испании сложно, но мы будем бороться до конца. Нужно продолжать работу и повышать интенсивность. Конечно, я расстроен, но я знаю путь и ничего не боюсь. Не думаю, что это поражение — результат давления. Нельзя отрицать, что сейчас команда не в лучшей форме. Мы должны найти способ, чтобы вернуть игрокам те кондиции, которые были у них в первой половине сезона», — приводит слова Симеоне Marca.
«Атлетико», набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (58) находится на четвёртом месте. Второе место в таблице занимает мадридский «Реал» (63), третье — «Барселона», у которой есть матч в запасе.
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