«Милан» и «Атлетико» поборются за лучшего бомбардира «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato.com, итальянский клуб хочет продлить контракт с 21-летним футболистом. Соглашение истекает в 2023 году, и «фиалки» предлагают пролонгировать его на два года, увеличив зарплату с € 400 тыс. в год до € 1,2 млн.
Влахович пока не принял предложения «Фиорентины», и в клубе будут готовы расстаться с игроком, если за него предложат солидную сумму. «Фиалки» не продадут одного из лидеров меньше чем за € 40 млн, но ожидается, что к концу сезона этот показатель только вырастет.
Душан является приоритетной целью «Милана», также видеть его в своей команде хочет главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Помимо этих клубов, на серба претендует «Рома».
Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года, а до этого играл на родине за «Партизан». В нынешнем сезоне Душан — лучший бомбардир «фиалок». На его счету 13 голов (3 — с пенальти) и 2 результативные передачи в 28 матчах итальянской Серии А.
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