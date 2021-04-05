Моуринью ответил на вопрос о будущем Кейна

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о будущем нападающего команды Гарри Кейна.
«Обсуждали ли мы его будущее? Нет, он отлично работает каждый день. Гарри — потрясающий профессионал, преданный команде и показывающий прекрасный уровень игры. Мне нечего с ним обсуждать.
У Кейна ещё три года по контракту. Нам не о чем говорить. Если только он сам не захочет обсудить со мной этот вопрос. Но пока Гарри ко мне не обращался», — приводит слова Моуринью beIN Sports.
Ранее сообщалось, что попытаться купить Кейна может «Барселона». Гарри является воспитанником «Тоттенхэма», откуда в начале карьеры четыре раза уходил в аренду. В нынешнем сезоне 27-летний форвард является лучшим бомбардиром «шпор». На его счету 19 голов (4 — с пенальти) и 13 результативных передач в 28 матчах английской Премьер-лиги.
Видео гола Кейна в ворота «Ньюкасла»:
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