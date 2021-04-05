Защитник «Манчестер Юнайтед» Бейи заразился коронавирусом в сборной Код-д’Ивуара
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи, пропустивший вчерашнюю встречу 30-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1), также не поможет команде в ближайших матчах.
Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», 26-летний футболист заразился коронавирусом в расположении сборной Код-д’Ивуара. Из-за положительного теста на инфекцию Эрик до сих пор не вернулся в Англию.
Бейи защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, а до этого выступал за «Вильярреал» и «Эспаньол». В нынешнем сезоне принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги. Манкунианцы, набрав 60 очков в 30 турах, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»:
Эрик Бейи опасается, что «МЮ» предлагает ему продлить контракт, чтобы выгоднее продать
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