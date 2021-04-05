Талалаев: Семёнов играет лучше Джикии и других игроков обороны в России

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев опроверг информацию о конфликте с защитником Андреем Семёновым и высоко оценил его уровень игры.
«Помните, как писали, что у меня конфликт с Семёновым? Но никакого конфликта не было. Просто я в рабоче-крестьянской форме обрисовал ему то, что хочу видеть, и получил ответ. Это была работа на сборах. Сейчас Андрей — лидер сборной по передачам и обрезам соперника после них. На сегодняшний день Семёнов играет лучше Джикии и других игроков обороны в России», — приводит слова Талалаева журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
В минувшие выходные Семёнов забил гол и помог «Ахмату» сенсационно разгромить на выезде «Краснодар» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:0.
За грозненский клуб Андрей выступает с 2014 года и с того же года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и получил 6 жёлтых карточек.
Видеообзор матча «Краснодар» — «Ахмат»:
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