Подозреваемый в ставках футболист «Тамбова» объяснил отказ пройти тест на полиграфе

Нападающий «Тамбова» Александр Еркин, подозреваемый в игре на ставках, объяснил, почему отказался проходить проверку на полиграфе.
«Организм может по-разному отреагировать на такую технику. Аппаратура считывает с датчиков импульсы, фиксирует сердцебиение и эмоции, а у меня стресс. Представьте, сел я на полиграф, говорю правду, а он показывает неправду. Что и кому я после этого докажу? Почитал предварительно про детектор, понял, что доверять этому агрегату бессмысленно. Да и потом, если у вас есть какие-то доказательства — предоставьте. Почему вы хотите усадить меня на полиграф с состоянии стресса, которое вы же и устроили? Получается, кто-то что-то написал в прессе, и началось без всяких подтверждений: «Еркин посетил контору, Еркин ставил, камеры зафиксировали лицо». Что за бред? Выходит, я сходил пешком к букмекерам, а потом пошёл сбивать Липового?» — приводит слова Еркина «Матч ТВ».
- 5 апреля 2021
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