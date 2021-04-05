Уральский завод не намерен подавать в суд на миланский «Интер» из-за схожести логотипов

В Уральском турбинном заводе отреагировали на сходство между их логотипом и новой эмблемой миланского «Интера».



«Футбольные фанаты заметили, что новый логотип футбольного клуба «Интер» похож на логотип нашего завода. Наш логотип был разработан нашими работниками в 50-х годах прошлого века, в его основе заложены буквы «Т» и «М» — турбомоторный. Это зарегистрированный товарный знак нашего предприятия. Логотип «Интера» отличается, в нём заложены буквы «I» и «M». Определённая схожесть есть, но это не более чем случайность.



Что касается авторских прав, полной похожести на наш логотип нет, подавать в суд не планируем», — сообщили в пресс-службе завода корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Фото логотипов доступно в «инстаграме» Уральского турбинного завода: