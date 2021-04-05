Уральский завод не намерен подавать в суд на миланский «Интер» из-за схожести логотипов

В Уральском турбинном заводе отреагировали на сходство между их логотипом и новой эмблемой миланского «Интера».
«Футбольные фанаты заметили, что новый логотип футбольного клуба «Интер» похож на логотип нашего завода. Наш логотип был разработан нашими работниками в 50-х годах прошлого века, в его основе заложены буквы «Т» и «М» — турбомоторный. Это зарегистрированный товарный знак нашего предприятия. Логотип «Интера» отличается, в нём заложены буквы «I» и «M». Определённая схожесть есть, но это не более чем случайность.
Что касается авторских прав, полной похожести на наш логотип нет, подавать в суд не планируем», — сообщили в пресс-службе завода корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Фото логотипов доступно в «инстаграме» Уральского турбинного завода:
- 5 апреля 2021
-
11:49
-
11:46
-
11:25
-
11:08
-
11:07
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:27
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
08:11
-
07:13
-
06:00
-
05:26
-
04:42
-
03:25
-
02:54
-
02:16
-
01:58
-
01:33
-
00:59
-
00:44
-
00:34
-
00:11
-
00:08
-
00:03