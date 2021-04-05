Червиченко — о Маслове: от автоголов один рецепт — монастырь

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал автогол защитника красно-белых Павла Маслова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).



«Павел старался, помог, сделал, что мог. Однако надо парня поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно. Но надо всем сделать так, чтобы его полоса закончилась. Он хороший защитник: неуступчивый, бойчуган, здоровья хватает. Мне он нравится. От автоголов один рецепт: монастырь, святая вода, ванна, найти хорошего батюшку. Кроме как нападками потусторонних сил это ничем не объяснить. Уже столько на нём пенальти и автоголов… Ужас. Уж очень стабильно у него это. Мне кажется, такого ещё никогда не было», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

Вадим Евсеев: Маслова не сломают автоголы. Он же сибирский парень