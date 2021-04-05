«Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился». Червиченко — о Зобнине

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2) высказался об игре полузащитника красно-белых Романа Зобнина.



«Кстати, мне не понравился тот факт, что Зобнин сыграл на полную катушку, хотя не поехал в сборную. Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех. Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился. А ведь именно его со Словакией и не хватало. Радует, что он так бился и сражался, но если проецировать это на сборную, то получилось не очень красиво», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте.