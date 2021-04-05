«Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился». Червиченко — о Зобнине
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2) высказался об игре полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
«Кстати, мне не понравился тот факт, что Зобнин сыграл на полную катушку, хотя не поехал в сборную. Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех. Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился. А ведь именно его со Словакией и не хватало. Радует, что он так бился и сражался, но если проецировать это на сборную, то получилось не очень красиво», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте.
Зобнин: Карпин хорошо настраивает «Ростов» на матч со «Спартаком»
Рекомендуем вам
- 5 апреля 2021
-
13:21
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:38
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
12:06
-
11:56
-
11:49
-
11:46
-
11:25
-
11:08
-
11:07
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:27
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
08:11
-
07:13
-
06:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам