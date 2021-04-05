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«Спартак» потроллил «Ростов», опубликовав фрагмент из сериала «Острые козырьки»

«Спартак» потроллил «Ростов», опубликовав фрагмент из сериала «Острые козырьки»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» потроллила «Ростов» после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, состоявшегося накануне, 4 апреля, в Ростове-на-Дону и завершившегося победой красно-белых со счётом 3:2.

Представители московского клуба опубликовали фрагмент из сериала «Острые козырьки», в котором антигерой обращается к главному герою Томасу Шелби: «Я слышал, вы хорошо одеваетесь, мистер Шелби. Но теперь я вижу… Не так хорошо, как я».

«Ростов» — «Спартак» одной сценой из популярного сериала», — написали красно-белые.

Ролик доступен в «твиттере» «Спартака». Права на видео принадлежат BBC.

Напомним, ростовчане анонсировали матч с московской командой в стиле «Острых козырьков». Главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин предстал в роли лидера банды.

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