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«Зенит» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Зенит» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Зенит» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 5 апреля, состоится матч «Зенит» — «Химки». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Химки» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Химки».

«Зенит», набрав 48 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (35) — на девятой строчке.

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